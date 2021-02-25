Капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 28% – Держстат

За 2020 рік в економіку України було залучено 419,84 млрд грн капітальних інвестицій, що на 28,2% менше, ніж за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік становили 419,84 млрд грн (на 28,2% менше, ніж за 2019 рік). Зокрема, у промисловість було залучено 153,32 млрд грн (на 33,9% менше); у будівництво — 37,98 млрд грн (на 36,4% менше); у сільське, лісове та рибне господарство — 36,44 млрд грн (на 34,0% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 30,68 млрд грн (на 29,5% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 26,49 млрд грн (на 36,0% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 21,14 млрд грн (на 1,2% більше); фінансової та страхової діяльності – 9,97 млрд грн (на 8,4% менше); у операції з нерухомим майном – 17,18 млрд грн (на 28,7% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 10,85 млрд грн (на 5,8% менше).

Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 31,5% від загальної суми капітальних інвестицій в економіку України за 2020 рік, у інженерні споруди — 27,0%, у нежитлові будівлі — 15,3%, у транспортні засоби – 8,9%, у житлові будівлі — 8,7%, у програмне забезпечення та бази даних — 2,5%, у права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії — 1,3%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва — 0,9%, у землю — 0,4%, у інші матеріальні та нематеріальні активи — 3,5%.

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Власні кошти підприємств та організацій становили 66,5% від загального обсягу капітальних інвестицій, які були залучені у 2020 році; кошти місцевих бюджетів — 10,4%; кошти державного бюджету — 8,7%; кредити банків та інші позики — 6,7%; кошти населення на будівництво житла — 4,9%; кошти іноземних інвесторів — 0,4%; інші джерела фінансування — 2,4%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.