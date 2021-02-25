Держінспекція торік виявила майже 7 тисяч порушень на об'єктах електроенергетики

Державна інспекція енергетичного нагляду виявила на об’єктах електроенергетики 6 821 порушення, перевіряючи готовність паливно-енергетичного комплексу України до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося в публічному звіті в. о. голови Держенергонагляду Романа Боднара про підсумки роботи відомства за 2020 рік, який був представлений 24 лютого.

"Було здійснено моніторинг об’єктів електроенергетики 279 операторів систем розподілу та виробників електричної енергії щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років. Виявлено 6 821 порушення та надано 214 рекомендаційних листів щодо їх усунення", - зазначив Боднар.

Водночас, як підкреслив очільник Держінспекції, з початку 2020 року Держенергонагляд не мав повноцінної можливості здійснювати планові перевірки. Окрім заборони на проведення перевірок згідно із законом від 17 березня 2020 року , інспекція не мала затверджених критеріїв оцінки ризиків відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Такі критерії, що були необхідною складовою для виконання повноважень, відомство отримало лише наприкінці липня 2020 року. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів №640 були затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях електроенергетики та теплопостачання і визначено періодичність планових заходів державного нагляду (контролю).

Крім того, лише 17 вересня наказом Міністерства енергетики було затверджено форму акта, що складається за результатами проведення перевірок підприємств електроенергетики та теплопостачання.

Раніше Держенергонагляд повідомляв, що у нинішньому осінньо-зимовий періоді лише з 1 січня по 9 лютого 2021 року на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній через технологічні порушення відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", заявив, що нинішньої зими спостерігалася аномальна аварійність на ТЕС. Під час холодів у січні-лютому 2021 року 12 енергоблоків компанії ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт, попри наявність офіційного підтвердження їхньої готовності до опалювального сезону.