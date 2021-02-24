Уруський повідомив про ще одне замовлення на літаки Ан-74

У 2021 році у ДП "Антонов" буде замовлено 4 літаки Ан-74.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю радіо «Армія FM», повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

«Для того щоб функціонував нормально наш авіапром, має йтися про десятки замовлень. І цьогоріч готується замовлення на чотири літаки Ан-74. А щодо тих літаків, що вже замовлені, термін постачання першого Ан-178 – це 2023 рік. Графіки виготовлення літаків на підприємстві вже складені», – сказав Уруський.

Він також зазначив, що Україна має напрацювання щодо можливого співробітництва з компанією Boeing. «Не відкидаю, що під час мого візиту до США ми з цими пропозиціями звертатимемося до компанії Boeing, зокрема щодо можливої локалізації виробництва літаків цієї компанії в нас, на ДП «Антонов», – уточнив віцепрем’єр-міністр.

За його словами, через коронакризу у Boeing, як і в багатьох компаній, суттєво зменшилася кількість замовлень, виробники шукають нові ринки та можливості. «Ми перед собою ставимо амбітні цілі, щоб розвивати нашу бойову авіацію. Сподіваюсь, саме в цьому напрямі кооперація з Boeing для нас буде корисною», – сказав Уруський

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020-го року Міністерство оборони України замовило три літаки Ан-74 у ДП «Антонов».