Уруський на IDEX-2021 зустрівся з представниками ОАЕ, Йорданії та Бразилії

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський провів низку важливих зустрічей в рамках Міжнародної виставки озброєнь IDEX 2021, які покликані розширити співпрацю України з ОАЕ, Йорданією та Бразилією.

Про це він розповів у Фейсбуці.

“Паралельно з подіями, які інформаційно супроводжували візит української делегації до Абу-Дабі, сьогодні відбулося багато важливих зустрічей на високому рівні. Так, майже годину з Наслідним принцем, шейхом, віцепрем'єр-міністром ОАЕ Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном обговорювали можливі перспективні напрями співробітництва між державами. Торкнулися питань інвестицій у сферу ВТС, співпраці в авіаційному виробництві, ракетно-космічній галузі, авіадвигунобудуванні та розвитку систем ППО. ОАЕ зацікавлені у налагоджені тісних контактів з українськими виробниками”, - повідомив Уруський.

Як зазначається, під час зустрічі з Командуючим Сухопутних військ ЗС ОАЕ генерал-майором Саідом Ель Шеххі обговорили питання військово-технічної співпраці між двома країнами.

Крім того, продовжено діалог, розпочатий нещодавно в Києві, зі Збройними силами Йорданського Хашимітського Королівства. Під час зустрічі з офіційною делегацією цієї країни на чолі з главою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Йорданського Хашимітського Королівства генерал-майором Юсефом Ахмадом Хамедом Аль-Хнейті Олег Уруський обговорив можливості для подальшого розвитку співпраці між країнами за різними напрямами, зокрема у сфері радіолокації, РЕБ, бронетехніки та боєприпасів.

За інформацією віцепрем'єра, із заступником міністра оборони Бразилії Маркусом Понтісом порушили питання наповнення змістом нещодавно підписаного Меморандуму щодо науково-технічного співробітництва й комерціалізації оборонної продукції. “Сподіваюся, наша співпраця незабаром переросте в конкретні двосторонні проєкти”, - зазначив Уруський, додавши, що відбулися також зустрічі з низкою оборонних компаній із різних країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна уклала перший контракт у рамках Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021: ідеться про угоду ДК «Укрспецекспорт» з Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на загальну суму 85,6 млн дол.

Фото: Олег Уруський, Фейсбук.