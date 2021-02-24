Укртрансгаз через суд стягнув 350 мільйонів боргу із компанії «Чернівцігаз»

Господарський суд Чернівецької області вирішив стягнути з компанії "Чернівцігаз" борг у майже 350 мільйонів гривень, які та має сплатити на користь АТ "Укртрансгаз". Чернівецька компанія обіцяє оскаржити це рішення суду в апеляційній інстанції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відповідний вирок суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень та коментар пресслужби газової компанії з Чернівців.

"Дослідивши матеріали справи суд вирішив стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" на користь Акціонерного товариства "Укртрансгаз" 349 мільйонів 130 тисяч 926 гривень - заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу, 14 мільйонів 644 тисячі 861 гривню - 3% річних, 19 мільйонів 875 тисяч 536 гривень - інфляційних втрат та 701 тисяча 857 гривень - судового збору", - йдеться у вироку суду.

Натомість у стягненні 18 мільйонів гривень пені позивачу суд відмовив.

Зазначається, що такий борг у чернівецької газової компанії виник за послуги балансування обсягів природного газу ще у період з липня 2018 року по лютий 2019 року.

"Укртрансгаз" встановив наявність у компанії "Чернівцігаз" негативних місячних небалансів природного газу, що виникли через безпідставний відбір газу чернівецьким підприємством із газотранспортної системи для покриття власних виробничо-технічних витрат. Тому "Укртрансгаз" нарахував "Чернівцігазу" відповідну заборгованість.

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Як розповіли у пресслужбі компанії "Чернівцігаз" кореспонденту Укрінформу, там знають вже про відповідне рішення суду. У газовій компанії з Чернівців не погоджується із цим рішенням та готують необхідні документи для оскарження його в апеляційній інстанції.