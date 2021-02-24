Укртрансгаз через суд стягнув 350 мільйонів боргу із компанії «Чернівцігаз»
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відповідний вирок суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень та коментар пресслужби газової компанії з Чернівців.
"Дослідивши матеріали справи суд вирішив стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз" на користь Акціонерного товариства "Укртрансгаз" 349 мільйонів 130 тисяч 926 гривень - заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу, 14 мільйонів 644 тисячі 861 гривню - 3% річних, 19 мільйонів 875 тисяч 536 гривень - інфляційних втрат та 701 тисяча 857 гривень - судового збору", - йдеться у вироку суду.
Натомість у стягненні 18 мільйонів гривень пені позивачу суд відмовив.
Зазначається, що такий борг у чернівецької газової компанії виник за послуги балансування обсягів природного газу ще у період з липня 2018 року по лютий 2019 року.
"Укртрансгаз" встановив наявність у компанії "Чернівцігаз" негативних місячних небалансів природного газу, що виникли через безпідставний відбір газу чернівецьким підприємством із газотранспортної системи для покриття власних виробничо-технічних витрат. Тому "Укртрансгаз" нарахував "Чернівцігазу" відповідну заборгованість.
Як розповіли у пресслужбі компанії "Чернівцігаз" кореспонденту Укрінформу, там знають вже про відповідне рішення суду. У газовій компанії з Чернівців не погоджується із цим рішенням та готують необхідні документи для оскарження його в апеляційній інстанції.