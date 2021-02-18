Експосадовця Укртрансгазу підозрюють у спричиненні компанії шкоди майже на 64 мільйони

Екскерівнику структурного підрозділу однієї з філій ПАТ «Укртрансгаз» повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила шкоду на 63,9 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екскерівнику структурного підрозділу однієї з філій ПАТ «Укртрансгаз» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, який мав забезпечити аналіз цін на обладнання та матеріально-технічні ресурси, що використовуються у проєктуванні об’єктів газотранспортної системи, не забезпечив перевірку цін на устаткування, викладених у комерційних пропозиціях суб’єктів господарської діяльності.

Внаслідок цих дій, відповідно до висновку судово-економічної експертизи, Укртрансгазу завдано матеріальну шкоду на загальну суму 63,9 млн гривень.

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Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Також вживають заходів для відшкодування спричинених державі збитків.