Експосадовця Укртрансгазу підозрюють у спричиненні компанії шкоди майже на 64 мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екскерівнику структурного підрозділу однієї з філій ПАТ «Укртрансгаз» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний, який мав забезпечити аналіз цін на обладнання та матеріально-технічні ресурси, що використовуються у проєктуванні об’єктів газотранспортної системи, не забезпечив перевірку цін на устаткування, викладених у комерційних пропозиціях суб’єктів господарської діяльності.
Внаслідок цих дій, відповідно до висновку судово-економічної експертизи, Укртрансгазу завдано матеріальну шкоду на загальну суму 63,9 млн гривень.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Також вживають заходів для відшкодування спричинених державі збитків.