Арешт «труби Медведчука»: СБУ розповіла про деталі справи

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також у пресслужбі повідомили, що на цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства «Укртранснафта» для вжиття заходів щодо його збереження.

Як повідомлялось раніше, слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн. Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, наголосили в пресслужбі.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про перевірку відчуження нафтопроводів

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" надав згоду на передачу АТ "Укртранснафта", єдиним акціонером якої є Нафтогаз, на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс". Відповідне рішення, текст якого є у розпорядженні Укрінформу, було ухвалене 22 лютого.