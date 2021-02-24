ЄІБ із 2007 року інвестував в Україну майже €8 мільярдів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з 2007 року інвестував в Україну майже 8 млрд євро, з них понад 1 млрд євро - торік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

"З 2007 року ми інвестували в Україну майже 8 млрд євро. Насправді Україна залучила понад 60% загального обсягу наших кредитів у країнах Східного партнерства. Лише минулого року ми інвестували рекордну суму - понад 1 млрд євро в Україну", - розповіла Червінська.

Вона зазначила, що торік ЄІБ зосередив свою допомогу на підтримці східних регіонів України, зокрема банк надав фінансову допомогу на відновлення доріг у Луганській області. Серед інших напрямків інвестицій - оновлення громадського транспорту в деяких містах України, підвищення енергоефективності в громадських будівлях, цифровізацію, інновації та відновлення бізнесу після коронакризи.

За словами Червінської, ЄІБ продовжить надавати фінансову підтримку і у 2021 році - вже підписано пакет допомоги для боротьби з наслідками коронакризи у розмірі 50 млн євро.

Віцепрезидент ЄІБ Кріс Пітерс зауважив, що загалом банк виділив Україні 2 млрд євро на розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, ЄІБ інвестує в модернізацію залізничного Бескидського тунелю, розбудову міжнародного аеропорту Бориспіль, розвиток мережі доріг та екологічний громадський транспорт. Він зазначив, що у 2021 році ЄІБ має намір зосередитися на кредитуванні сфери цифрових технологій.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент ЄІБ Вернер Хойєр 12 лютого домовилися про виділення 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Також було підписано Гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль», що передбачає отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

У грудні 2020 року Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали одразу три кредитні угоди на 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту.