За підтримки ЄІБ 29 міст України отримають новий громадський транспорт - Криклій

За підтримки Європейського інвестиційного банку 29 міст України впродовж 2021-2022 років отримають новий громадський великогабаритний транспорт.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Протягом цього і наступного року за підтримки Європейського інвестиційного банку у 29 містах України з'явиться великогабаритний транспорт", - сказав міністр.

Він додав, що загалом міста отримають майже 1 000 одиниць великогабаритного громадського транспорту, зокрема автобусів, електробусів, вагонів метро та трамваїв.

Криклій нагадав, що для покращення якості громадського транспорту Мінінфраструктури також розробило законопроєкт, який змінює підхід до суспільно важливих пасажирських перевезень.

Як повідомлялося, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку в обсязі 200 млн євро за проєктом «Міський громадський транспорт в Україні І». До проєкту долучилися 11 міст України: Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль та Чернігів.

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У листопаді 2020 року уряд України схвалив розпорядження «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», обсяг проєкту - 200 млн євро. Завдяки проєкту оновлений громадський транспорт отримають ще 18 міст України.