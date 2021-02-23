Криклій анонсував цифрові рішення в інфраструктурних проєктах

Міністерство інфраструктури України у 2021 році розпочне повномасштабну реалізацію цифрових рішень в інфраструктурних проєктах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

Криклій зазначив, що Мінінфраструктури почне реалізацію низки цифрових рішень, які стосуватимуться різних інфраструктурних напрямків. Зокрема у 2021 році відомство почне повномасштабне впровадження електронного пасажирського квитка (SmartTicket) на декілька видів транспорту. Міністр розповів, що наразі пілотний проєкт із використання такого квитка у Києві, Маріуполі та Львові перебуває на стадії завершення і вже з червня 2021 року Мінінфраструктури почне масштабувати проєкт на всю країну.

Також цьогоріч міністерство розпочне проєкт з цифровізації вантажних перевезень, е-карго. За словами міністра, проєкт передбачає об'єднання інформації Державної митної служби, ДП "Адміністрація морських портів України" з даними про залізничні вантажні перевезення. Криклій додав, що у 2021 році Мінінфраструктури повноцінно запровадить електронну транспортну накладну, що дозволить здійснювати обмін інформацією між відправником, перевізником та отримувачем вантажу без використання паперу.

"Багато хто говорить про транспортні коридори, а ми вже починаємо говорити про цифрові коридори, тому що в транспорті та інфраструктурі час є дуже важливим", - сказав міністр.