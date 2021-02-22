Криклій анонсував цьогоріч будівництво євроколії на ділянці Київ-Львів-держкордон

В Україні цього року розпочнуть реалізацію проєкту залізничної мережі європейського формату зі швидкістю руху потягів понад 250 км/год на ділянці Київ-Львів-держкордон.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт високошвидкісних залізничних перевезень, де ми плануємо будувати євроколію європейського стандарту з середньою швидкістю від 250 км/год і більше - розпочинаємо реалізацію вже цього року. Загалом, це чотири ділянки загальною протяжністю майже 2 тисячі кілометрів залізничної колії. Перша ділянка - це Київ-Львів і кордон, 896 км, і один із цих етапів уже починаємо будувати й готувати цього року", - сказав Криклій.

За його словами, цей проєкт планується реалізувати із залученням міжнародних партнерів.

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Як повідомлялося, Мінінфраструктури у 2021 р. розпочне роботу над проєктом реалізації в Україні залізничної мережі європейського формату (1435 мм), до 2025 планується інтеграція в євромережі.