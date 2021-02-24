На березень 11 компаній заявили ціну на газ нижчу, ніж встановив Кабмін

У березні 2021 року одинадцять газопостачальних компаній в Україні готові поставляти населенню природний газ за ціною, що є нижчою за граничну ціну 6,99 грн за кубометр, яка була встановлена Кабінетом Міністрів.

Як передає Укрінформ, це випливає з даних сайту "Газотека".

Так, компанія "Палівенерго" поставлятиме у березні газ побутовим споживачам по 6,5 грн за кубометр; компанія MEGAWATT – по 6,7 грн за кубометр; компанії «ЕРУ Людям» і «Агросинтез Трейдинг (Neogas)» – по 6,75 грн за кубометр; компанії «ЕРУ Трейдінг», «Кіровоградська обласна ЕК», ГПК «Нафтогаз України» – по 6,86 грн за кубометр; компанія «ЕВОДА Трейд» – по 6,88 грн за кубометр; компанія «Газпромпостач» – по 6,90 грн за кубометр; компанії «Волиньелектрозбут» і «Закарпаттяенергозбут» – по 6,97 грн за кубометр.

Для порівняння, у лютому, згідно з даними сервісу «Газотека», п'ять компаній заявили ціну на газ для населення нижче, ніж встановив Кабмін. Зокрема, газ за ціною 6,50 грн за кубометр поставляла побутовим споживачам компанія "Палівенерго", за ціною 6,79 грн за кубометр – компанія MEGAWATT; за ціною 6,86 грн за кубометр – ГПК «Нафтогаз України»; за ціною 6,88 грн за кубометр – компанії «Агросинтез Трейдинг (Neogas)» та «ЕВОДА Трейд».

Як повідомлялося, "Газотека" - перший в Україні сервіс порівняння цін на газ для побутових споживачів. Він дозволяє отримати інформацію щодо цінових пропозицій постачальників природного газу. Також сайт надає можливість порівняти ціни та оцінити потенційну економію від зміни постачальника протягом року.