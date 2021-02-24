Нафтогаз оприлюднив ціну на газ для населення у березні - 6,86 гривні за кубометр

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" оприлюднила ціну на газ для населення на березень 2021 року - 6,86 грн за кубометр із ПДВ та без вартості розподілу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

Зазначається, що ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану "Місячний" не зміниться порівняно з лютим і становитиме 6,86 грн за кубометр.

Для клієнтів компанії, які оформили тарифний план "Річний" у минулому році, вартість газу також не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

Найбільше газ коштуватиме для побутових споживачів, які раптово втратили постачальника у період переходу до нового. Як постачальник останньої надії, Нафтогаз продаватиме їм газ за ціною 6,99 грн за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу.

Як повідомлялось, нині газ від Нафтогазу як постачальника останньої надії отримують понад 300 тис. клієнтів.