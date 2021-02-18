Коболєв — про газ для населення: Нафтогаз хоче не менше 30% усіх споживачів

НАК "Нафтогаз України" до 2025 року планує постачати природний газ на роздрібному ринку щонайменше третині усіх споживачів в Україні.

Як передає кореспонден Укрінформу, про це заявив глава правління компанії Андрій Коболєв у ході презентації Стратегії розвитку до 2025 року, яка відбувається в рамках Всеукраїнського форуму "Україна30.Платіжка".

"Нафтогаз хоче отримати клієнську базу не менше 30% усіх споживачів України", - зазначив він.

Стратегія, яку використовує компанія - це запуск роздрібного бренду Групи Нафтогаз, низькі витрати, встановлення низьких цін, партнерство як ключовий канал залучення клієнтів, якість обслуговування клієнтів, вивчення клієнтського досвіду.

Як повідомляв Укрінформ, презентована Стратегія розвитку компанії до 2025 року передбачає три напрямки розвитку бізнесу: газовий бізнес, трейдинг та оптова торгівля, постачальник енергетичних послуг для споживача.

Станом на початок 2021 року 90% роздрібного ринку постачання газу належало приватним газзбутам, більшість яких знаходяться у сфері управління бізнесмена Дмитра Фірташа.

Водночас, "Нафтогаз" здійснює розвиток цього напрямку свого бізнесу, забезпечуючи найкращу ціну на газ для споживачів у рамках ПОН. За короткий час "Нафтогаз збільшив свою присутність на роздрібному ринку з 3% до 10%.