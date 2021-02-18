Нафтогаз затвердив стратегію розвитку до 2025 року — Коболєв назвав головний месидж

Група Нафтогаз презентує свою бізнес-стратегію, яка визначає етапи розвитку і трансформації компанії до 2025 року, та була затверджена Наглядовою радою компанії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбувається в рамках Всеукраїнського Форуму "Україна30.Платіжка".

"На даному етапі стратегія "Від видобувної компанії - до національного оператора енергетичних сервісів" затверджена Наглядовою радою. І найближчим часом буде направлена на розгляд Кабінету Міністрів - нашому акціонеру", - зазначив глава компанії Андрій Коболєв.

Він наголосив, що документ є продуктом дуже тривалих дискусій і роботи всієї команди Нафтогазу.

Стратегія визначає напрямки, терміни та засоби трансформації Групи у найближчі з 2021 по 2025 рік.

Головний месидж стратегії полягає у перетворенні компанії з суто видобувної до національного оператора енергетичних сервісів. Зокрема, передбачено три напрямки розвитку бізнесу компанії: газовий бізнес, трейдинг та оптова торгівля, постачальник енергетичних послуг для споживача.

Це вже третя спроба компанії "Нафтогаз" визначити стратегію розвитку компанії. У 2014 році Стратегічні цілі НАК «Нафтогаз України» не були затверджені Кабінетом Міністрів. У 2017 році уряд не затвердив Стратегію Нафтогазу "Доступна енергія для України".

Наприкінці 2020 року Кабмін затвердив нову структуру власності компанії та її стратегію.

На сьогодні Група Нафтогаз є найбільшим великим платником податків в Україні і дає 11% всіх надходжень до бюджету.