Нафтогаз затвердив стратегію розвитку до 2025 року — Коболєв назвав головний месидж
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбувається в рамках Всеукраїнського Форуму "Україна30.Платіжка".
"На даному етапі стратегія "Від видобувної компанії - до національного оператора енергетичних сервісів" затверджена Наглядовою радою. І найближчим часом буде направлена на розгляд Кабінету Міністрів - нашому акціонеру", - зазначив глава компанії Андрій Коболєв.
Він наголосив, що документ є продуктом дуже тривалих дискусій і роботи всієї команди Нафтогазу.
Стратегія визначає напрямки, терміни та засоби трансформації Групи у найближчі з 2021 по 2025 рік.
Головний месидж стратегії полягає у перетворенні компанії з суто видобувної до національного оператора енергетичних сервісів. Зокрема, передбачено три напрямки розвитку бізнесу компанії: газовий бізнес, трейдинг та оптова торгівля, постачальник енергетичних послуг для споживача.
Це вже третя спроба компанії "Нафтогаз" визначити стратегію розвитку компанії. У 2014 році Стратегічні цілі НАК «Нафтогаз України» не були затверджені Кабінетом Міністрів. У 2017 році уряд не затвердив Стратегію Нафтогазу "Доступна енергія для України".
Наприкінці 2020 року Кабмін затвердив нову структуру власності компанії та її стратегію.
На сьогодні Група Нафтогаз є найбільшим великим платником податків в Україні і дає 11% всіх надходжень до бюджету.