Укравтодор цьогоріч розпочне ремонт траси М-05 Київ-Одеса

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) за декілька місяців розпочне ремонт траси М-05 Київ-Одеси у рамках реалізації спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Траса Київ-Одеса, її багато років будували, багато років ремонтували. У цьому році ми починаємо ремонт. Буквально за місяць два буде оголошено. Це спільний наш проєкт із Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком", - сказав Кубраков.

Він зазначив, що в рамках ремонту на трасі будуть збудовані розв'язки та переходи і з 29 лівих поворотів на дорозі залишаться один або два. Кубраков додав, що траса М-05 стане швидкісною дорогою категорії 1а.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Європейський банк реконструкції та розвитку і уряд України уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)". Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.