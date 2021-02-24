Укравтодор офіційно звернувся до КМДА щодо добудови мосту на Подолі

Укравтодор запропонував Київській міськдержадміністрації передати Подільсько-Воскресенський міст у Києві на баланс Державного агентства автомобільних доріг, щоб добудувати цей перехід.

Про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков на Форумі «Україна 30. Інфраструктура», передає Укрінформ.

За словами Кубракова, Подільсько-Воскресенський міст є складним інженерним проєктом, для реалізації якого у столичних служб може бути недостатньо досвіду. Натомість Укравтодор реалізує не один подібний проєкт.

«Якщо для КМДА Подільсько-Воскресенський перехід є унікальним складним об'єктом, то для Укравтодору це стане одним з подібних мостів, які ремонтуються та будуються за Національною програмою відновлення мостів», - сказав голова Укравтодору.

Він також зазначив, що подібні переводи мостів з комунальної власності у державну раніше вже відбулися із Запорізьким мостом та мостом через Сухий Лиман у Чорноморську.

«Запорізький міст - навіть більш складна конструкція з двома позакласовими мостами і 27 штучними спорудами і численними розв'язками. У 2020 році з незалежним технаглядом і іноземним підрядником він був «розморожений». За 9 місяців ми відкрили рух першим проїздом і частково розвантажили Запоріжжя», - розповів Кубраков.

Він також наголосив, що Укравтодор фондується під державні гарантії, що забезпечить стабільне фінансування будівництва.

Крім того, за словами Кубракова, подальше відтермінування з добудовою Подільсько-Воскресенського мосту щодня ​​збільшує його кінцеву вартість.

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Як повідомлялося, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що держава має намір долучитися до будівництва транспортної розв'язки на Дарницькому мосту та добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.