Цьогоріч Укравтодор відремонтує та збудує 150 мостів

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2021 році планує відремонтувати та побудувати 150 мостів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

Зазначається, що 23 лютого на форумі «Україна 30» Укравтодор відзвітував щодо перших результатів Національної програми з відновлення мостів. Програма розрахована на 2020-2025 роки і покликана оновити застаріле мостове господарство України. Йдеться про мости, шляхопроводи над залізницею та над дорогами. У пріоритеті – 895 мостів, які потребують першочергового ремонту і 169 наближених до аварійного стану.

«Оновлення мостів, що перебувають в критичнім стані, є предметом національної безпеки. Довгий час більшість споруд не утримувалися на належному рівні. Окрім оновлення мостового господарства програма передбачає його ретельне обстеження та інвестиції у профільну освіту», — розповів керівник департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

Він додав, що у 2020 році в рамках Національної програми відновлення мостів було відновлено 158 мостів. Зокрема, здано в експлуатацію низку мостів-довгобудів: «Маршинський» міст через Прут на Буковині, мости через річки Луква і Дністер в Івано-Франківській області, «Буштинський» міст на Закарпатті. Більшість із них почали будувати понад 15 і 20 років тому.

Також у 2020 році було відновлено роботи на Запорізькому мості. У грудні вже було запущено проїзд по верховій стороні балкового мосту з району Бабурка до Хортиці. Наразі в Запоріжжя прибув плавкран LK-800, який збиратиме вантовий міст, готуються до транспортування та монтажу 3 секції мосту. Повністю завершити проєкт планують уже до кінця 2022 року.

Також повідомляється, що цьогоріч розпочнеться будівництво Кременчуцького мосту, а також Ямпільського мостового переходу через р. Дністер.

Як повідомляв Укрінформ, Національна програма відновлення мостів була анонсована Президентом України Володимиром Зеленським у травні 2020 року. Загальний бюджет програми становить 28,7 млрд грн.