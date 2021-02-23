Укравтодор: Цьогоріч відремонтують трасу Стрий – Ізварине протяжністю 1400 кілометрів

У рамках програми Президента "Велике будівництво" у 2021 році буде відремонтована траса М-30 Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає захід і схід України.

Про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає Укрінформ.

"Багато ділянок цієї траси робили в 2020 році, але багато ще залишилося. Наприклад, ділянка від Кропивницького до Умані, від Тернополя до Стрия, від Дніпра до Павлограда. У нас є амбіція до Дня незалежності все це зробити, це майже 630 км. Сподіваюся, що одного дня, коли тимчасово окуповані території стануть знову українськими, ця дорога дійде від одного кордону до іншого", - сказав Кубраков.

Крім того, він повідомив, що цього року буде відремонтована дорога Київ – Кишинів, а недалеко від молдавського міста Ямпіль буде побудований мостовий перехід. Також Укравтодор має намір відремонтувати 250 км доріг до інших прикордонних пунктів пропуску.

Цього року також буде завершено будівництво траси Р-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки –Решетилівка в Дніпропетровській і Полтавській областях. Закінчиться ремонт запорізьких мостів і почнеться будівництво моста в Кременчуці.

І якщо в 2020 році Укравтодор відремонтував 4000 км доріг, то цього року планує привести в порядок 4500 км.

"Ми рухаємося за маршрутним принципом. Ми не вибираємо якусь пропорцію між областями. У нас інше завдання. Якщо є траса, наприклад, М-03, то ми хочемо зробити її по всіх областях", –зазначив Кубраков.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.