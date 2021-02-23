Укравтодор долучать добудувати Подільський міст в Києві - Тимошенко

Держава має намір долучитися до будівництва транспортної розв'язки на Дарницькому мосту та добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Було прийняте рішення державною владою, що на прикладі Києва, столиці, адже це велике питання загалом для країни, ми зараз почнемо з Дарницького мосту, робитимемо розв'язку, щоб полегшити життя киян. Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші у держави та нічого не робить, значить, ми будемо самі це робити. Те ж саме стосується Подільсько-Воскресенського мосту", - сказав Тимошенко.

За його словами, до будівництва вказаних мостів долучать Укравтодор.

Водночас заступник керівника ОП нагадав, що минулого року в рамках програми "Велике будівництво" було відкрито проїзд по першій частині мосту в Запоріжжі, та пообіцяв, що цього року до Дня незалежності міст завершать повністю.