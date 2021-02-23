Голова ДФС змінив керівників регіональних підрозділів у 10 областях

Голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник змінив керівників регіональних підрозділів у 10 областях.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні я оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській», - написав Мельник.

Він зазначив, що, очоливши ДФС України, «чітко сформулював пріоритети нашої з командою роботи».

«По-перше, це ефективна боротьба з тіньовою економікою. Системна, скоординована, аналітично обґрунтована. По-друге, це забезпечення фінансової безпеки країни, яка є основою добробуту громадян та прогресивного розвитку України. Ще у грудні я говорив: кадрові зміни необхідні, оскільки вони є одним з щаблів на шляху до розв'язання проблемних питань в службі. Ми будуємо нову систему, але не огульно знищуючи весь попередній досвід та компетенції, а шляхом формування нової етики інституції, яка буде побудована на порядку та прозорості», - заявив Мельник.

Він зазначив, що зараз економіка України недоотримує сотні мільярдів через корупцію та економічні злочини. Тому основні напрямки роботи для нових керівників: викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів та ліквідувати діяльність податкових "схем", наголосив голова ДФС.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Мельника головою ДФС в грудні 2020 року. Раніше, у 2014-2016 роках, він працював начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Фото: Вадим Мельник/ФБ