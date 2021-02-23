Бюро економічної безпеки зможе запрацювати не раніше, ніж через пів року – голова ДФС

Після набуття чинності законом про Бюро економічної безпеки треба ще пів року, аби цей орган міг запрацювати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією.

"Щоб БЕБ почав функціонувати, потрібно пів року, аби запрацювало не менше 30% особового складу", - заявив Мельник.

Він додав, що після підписання закону «Про Бюро економічної безпеки України» Президентом України Державна фіскальна служба буде передавати свої функції до новоствореного органу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України», який, серед іншого, передбачає передачу повноважень із розслідування економічних злочинів від СБУ, ДФС та інших служб до новоствореного органу. Встановлюється, що в Бюро може працювати не більше 4 тис. співробітників. Набір працівників передбачається на конкурсних засадах.

До повноважень Бюро, згідно із законом, належатиме, зокрема: здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у межах передбаченої законом підслідності; інформаційно-пошукова та аналітично-інформаційна робота з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки.