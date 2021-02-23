Дніпро та Південний Буг можуть включити до транс'європейської транспортної мережі

У Міністерстві інфраструктури очікують, що українські річки Дніпро та Південний Буг незабаром включать до транс'європейські транспортні мережі TEN-T.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Наталія Форсюк під час форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Ми дуже давно зверталися до Європейської Комісії з проханням включити наші ріки Дніпро, Південний Буг та Дунай в мережу TEN-T, міжнародні коридори... Ми вже надали технічні документи і сподіваємося, що незабаром до мережі TEN-T будуть включені Дніпро і Південний Буг, українська частина Дунаю – трохи пізніше", - сказала Форсюк.

Вона додала, що проблемними місцями для розвитку внутрішніх водних шляхів є шлюзи, і Україна веде перемовини з Європейським Інвестиційним Банком щодо залучення фінансування на ремонт 6 шлюзів, річкової інформаційної системи та приймальних споруд.

Крім того, заступниця міністра зауважила, що Мінінфраструктури необхідно розробити та ухвалити близько 70 підзаконних нормативних актів, щоб з 2022 року закон про внутрішній водний транспорт нормально функціонував.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 30 грудня 2020 року підписав закон «Про внутрішній водний транспорт», ухвалений парламентом 3 грудня. Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Очікується, що збільшення вантажних перевезень річками допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття. Закон набере чинності 1 січня 2022 року.

Загальноєвропейська транспортна мережа TEN-T – це інфраструктурний проєкт Європейського Союзу, який передбачає створення до 2050 року нової транспортної системи на території ЄС, яка включить 94 порти, 38 аеропортів і близько 15 тис. км швидкісних залізниць.

Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, в тому числі на Україну, було ухвалено 21 червня 2016 року.