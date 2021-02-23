Україна готує угоду з ЄІБ для оновлення шлюзів Дніпровського каскаду

Міністерство інфраструктури України готує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для оновлення шлюзів Дніпровського каскаду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Вже у 2021 році за результатами перемовин з Європейським інвестиційним банком ми починаємо готувати фінансову угоду на оновлення Дніпровського каскаду", - сказав Криклій.

Він зазначив, що Мінінфраструктури планує перевести з доріг на річку перевезення 1 млн тонн вантажів щорічно. За словами Криклія, це дозволить заощадити 250 млн грн на утриманні та експлуатації доріг.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Мінінфраструктури капітально відремонтувало шлюзи на Дніпрі за кошти європейських партнерів. Відтак на Київському шлюзі провели роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери та демонтажу обладнання. На Дніпродзержинському шлюзі провели роботи із заміни нижніх робочих воріт та розпочали виготовлення великогабаритних елементів. На Каховському шлюзі розпочали роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, та провели демонтаж обладнання.