Шлюзи на Дніпрі ремонтують за кошти європейських партнерів - Криклій

На Дніпрі триває капітальний ремонт шлюзів за кошти європейських партнерів, оскільки фінансування за цією програмою з держбюджету було скасоване та спрямоване на боротьбу з COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це повідомив очільник відомства Владислав Криклій.

«Після того, як в березні цього року у зв’язку з COVID-19 були ухвалені нові зміни до держбюджету, на жаль, капітальні видатки у розмірі 77,3 млн грн на програму із забезпечення експлуатаційно-безпечного стану шлюзів на Дніпрі були зняті. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації і за фінансової підтримки наших європейських партнерів продовжуємо виконувати ці роботи. У наших планах - здійснювати навігацію на Дніпрі протягом всього року, якщо для цього будуть сприятливі погодні умови», - зазначив Криклій.

Він додав, що необхідно якомога швидше ухвалити закон «Про внутрішній водний транспорт», який дозволив би вирішити всі проблемні питання, пов’язані з модернізацією судноплавних шлюзів на Дніпрі та її фінансуванням.

«Для утримання шлюзів у належному стані законопроєктом передбачається створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, з якого фінансуватиметься утримання, реконструкція, ремонт, технічне переоснащення й охорона судноплавних гідротехнічних споруд», - пояснив Криклій.

Також зазначається, що Мінінфраструктури вдалося забезпечити фінансування цих проєктів за рахунок європейських коштів у розмірі 232,2 млн грн, які отримали на початку серпня.

Як повідомили в Мінінфраструктури, на Київському шлюзі розпочали роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання. Очікуваний термін виконання цих робіт – кінець 2020-го.

На Дніпродзержинському шлюзі тривають роботи із заміни нижніх робочих воріт, розпочато виготовлення великогабаритних елементів. Протягом поточного року очікується виключно виготовлення конструкцій.

На Каховському шлюзі розпочали роботи з ремонту системи осушення судноплавної камери, проводиться демонтаж обладнання. Очікуваний термін виконання – кінець 2020-го. Також на Каховському шлюзі тривають роботи з ремонту конструкцій судноплавної камери та гідротехнічних галерей. Після підписання договору, розпочнуться відповідні роботи. Очікуваний термін виконання – кінець 2020-го.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні було створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з бюджетом у 64,7 млрд грн.