Річкові перевезення мають зрости втричі - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що річкові перевезення в Україні мають зрости втричі для розвантаження доріг.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Харкові під час представлення змін, які плануються у сфері інфраструктури та транспорту, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Річкові перевезення мають зрости втричі", - сказав Криклій.

Він додав, що впровадження реформи у сфері водного транспорту стане стимулом для розширення можливостей транспортної інфраструктури України.

«Розвиток річкових перевезень дасть змогу розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також сприятиме створенню нових робочих місць за рахунок збільшення замовлень для українських суднобудівних компаній», - зазначив Криклій.

За словами міністра, у 2020 році буде відремонтовано 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства.

Криклій також наголосив, що важливою ланкою, яка замикає річкові, залізничні та автомобільні перевезення в Україні є морські порти. Тому уряд приділяє особливу увагу розвитку портової галузі.

«Саме тут, у портах Ольвія та Херсон реалізуються перші концесійні проєкти. На черзі Маріуполь, Миколаїв, Одеса, та поромний комплекс у морському порту Чорноморськ. Такий формат державно-приватного партнерства дозволить залучити у галузь необхідні інвестиції та забезпечити гідні умови праці для людей», - підкреслив Криклій.

Міністр також розповів про зміни в авіації, поштових послугах та переведенні сервісів у електронний формат.

Збільшення кількості українців, що користуються авіаційним транспортом, має відбутися за рахунок зростання частки лоукостів на авіаційному ринку України, у 2020 році - до 45%, у подальшому – до 63%. Для цього є всі необхідні передумови. Нещодавно компанія Wizz air відкрила рейси з аеропорту Запоріжжя, а найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про відкриття у грудні 2019 року рейсу Херсон – Краків. Ще одним кроком, який дозволить знизити вартість квитків на внутрішні рейси, буде оптимізація оподаткування для українських перевізників.

Міністр інфраструктури повідомив про плани реконструкції та розбудови нових аеропортів коштами бюджету у Дніпрі, Мукачеві ті Ізмаїлі. Він зауважив, що у бюджеті 2020 року закладено 1 млрд грн, що в 5 разів більше, ніж було в 2019 році.

Для модернізації аеропортів планується також залучати кошти приватних інвесторів. Для цього буде проведена концесія аеропортів Херсон, Чернівці та Запоріжжя.

Також, за словами міністра, буде спрощено процедуру отримання статусу міжнародного для аеропортів. Це сприятиме їх розвитку, налагодженню міжнародних економічних контактів та залученню закордонних інвестицій.

Ще одним важливим напрямком роботи Міністерства інфраструктури у найближчий час має стати залучення стратегічного інвестора для національного оператора поштового зв’язку – Укрпошти.

«В рамках модернізації підприємства ми будуємо нові сортувальні центри у Києві та Львові, запускаємо роботу 500 мобільних відділень. Ми маємо подбати про збільшення доступу українців, що мешкають у віддалених населених пунктах, до сучасних фінансових послуг за допомогою Укрпошти», - зазначив Міністр інфраструктури.

Також він розповів про нові електронні послуги, впровадження яких є частиною плану Президента і Уряду з розвитку держави як сервісу для громадян та бізнесу. Серед них: впровадження єдиного електронного квитка на всі види транспорту для громадян; е-порт + електронний кабінет моряка для портової галузі, електронна товарно-транспортна накладна, електронний кабінет перевізника для бізнесу.