«Не Hyperloop»: у Мінінфраструктури розповіли, коли будуватимуть першу євроколію

Проєкт високошвидкісного залізничного сполучення в Україні розпочнуть втілювати у життя вже цього року - перша така залізнична євроколія з’єднає місто Львів із Європою.

Про це перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович заявив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже цього року плануємо, що почнемо будувати невеличкий шматочок цього загального проєкту. Він сполучить Львів (станція Скнилів) з Європою. Ми маємо надію, що нам вдасться це оперативно зробити і це буде перша ластівка та конект наш із Європою, і цей шматок стане початком високошвидкісного сполучення», - сказав Абрамович.

Він зазначив, що українські фахівці за пів року провели велику кількість консультацій з іноземними партнерами щодо цього Проєкту високошвидкісного залізничного сполучення. «Всі фіксують, що у нас ідеальна країна для того, щоб розгортати відповідне сполучення. Тому що найбільша ефективність подібного роду проєктів на відстанях в районі 600 км», - додав він.

Чиновник переконаний, що цей проєкт є реальною альтернативою іншим видам транспорту, в тому числі авіаційним, та має ряд переваг. Зокрема, залізничні вокзали зазвичай знаходяться в центральній частині міста, тому пасажирам не треба витрачати час, аби доїхати туди, зазначив він.

«Це не Hyperloop, це не якісь нереальні проєкти. Це конкретно прораховані нашими спільно з міжнародним експертами проєкти», - підкреслив перший заступник міністра.

Як наголосив Абрамович, якщо нині сполучення Київ-Львів, а це 611 км, можна подолати за 5 годин, то за умови реалізації цього проєкту час можна буде скоротити до 2 год. 40 хв, 660 км між Києвом та Одесою нині можна подолати 7 год., а згодом - за 2,5 год, 450 км між Києвом та Харковом зараз за 5 годин, а надалі - за 1,5 години, а відстань між Києвом та Дніпром, а це 585 км, нині за 7 годин, а надалі - 2,2 год.