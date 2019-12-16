Євроколії на ділянці Мостиська-Львів коштуватимуть 900 мільйонів - Кравцов

Будівництво європейської колії від станції Мостиська до Львова, за попередніми оцінками, обійдеться в 900 мільйонів гривень.

Про це розповів глава правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

"За попередніми оцінками, вартість проекту близько 900 млн грн. Термін реалізації - до одного року. Джерела фінансування - це основне питання, яке обговорюється", - відповів Кравцов на запитання журналіста про вартість будівництва євроколії від станції Мостиська до Львова.

За словами Кравцова, в компанії розглядають кілька джерел фінансування для цього проекту: безпосередньо кошти "Укрзалізниці", гранти та кредити з боку Європейського Союзу, а також державні і місцеві бюджети.

"Якщо зможемо об'єднати ці джерела, реалізувати проект абсолютно реально", - зазначив голова "Укрзалізниці".

Читайте також: Україна та Польща запускають новий залізничний пересадковий маршрут

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кравцов заявив про те, що "Укрзалізниця" протягом 2020 року побудує поєднану колію 1520/1435 мм від станції Мостиська до Львова. Завдяки такому рішенню потяги з Європи зможуть без втрати часу на заміну візків слідувати до Львова (залізнична станція Скнилів).

Ділянка Мостиська II - Львів входить в "критський" міжнародний транспортний коридор № 3 (Берлін - Вроцлав - Львів - Київ). Зараз колія 1520 мм пролягає з України до станції Перемишль (Польща), євроколія - ​​від Перемишля до станції Мостиська I (Україна).

Залізнична станція Скнилів розташована у Львові на відстані 5,5 км від вокзалу станції «Львів», 3 км - від Міжнародного аеропорту "Львів" та 1 км - від автостанції.