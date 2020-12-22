Стало відомо, коли будуватимуть євроколію від Ужгорода до Чопа

Згідно проєкту, євроколія від Ужгорода до Чопа будуватиметься у 2022-23 роках, що дасть змогу забезпечити пряме транспортне сполучення з країнами ЄС.

Про це розповів народний депутат Роберт Горват, автор ідеї євроколії від Ужгорода до Чопа та прямого сполучення з країнами ЄС, в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу.

“Саме будівництво колії, як ми розраховуємо, триватиме, у 2022-23 роках. Ми плануємо зробити також як пасажирські перевезення у напрямку до Будапешта, Відня та до Кошице в ЄС, так і вантажні. Мова тут іде і про заробіток, і про зменшення навантаження на автомобільні пункти пропуску на наших кордонах — де сьогодні черги тягнуться по п'ять годин,” - сказав він.

Також парламентарій зазначив, що сума будівництва — це приблизно 150-200 млн грн.

“Наразі мова йде приблизно про 150-200 млн грн. Ці гроші підуть на нові рейки, освітлення колії тощо. Але більш точна сума буде визначення під час проєктування протягом наступного року” - зазначив Горват.

Як повідомлялося, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода. Це дасть змогу забезпечити пряме сполучення з країнами ЄС та містами Будапешт, Відень та Кошице.