Роберт Горват, народний депутат

Євроколія — це не тільки про туризм, це шанс заробляти на транспортуванні товарів з Китаю

Автор ідеї прокладення на Закарпатті тієї самої євроколії, будівництво якої минулого тижня анонсували у державі, народний депутат України Роберт Горват розповів, що саме передбачає цей проєкт. З його слів, пряме залізничне сполучення з сусідніми країнами ЄС — це не тільки про туризм, тут мова також про залучення інвесторів і розвиток малого бізнесу (наприклад, прокату авто), а ще про амбітний проєкт транспортного хабу на торговому шляху з Китаю до ЄС. Чому саме у закарпатського залізничного вузла у місті Чоп найкращі позиції в цьому проєкті Роберт Горват пояснив у бліц-інтерв'ю кореспондентові Укрінформу. - Пане Горват, знаю, що ідея ця щодо прямого сполучення України з Європою євроколією не нова, ви пробували дати їй життя ще при уряді Гончарука... - І навіть ще при уряді Гройсмана! Насправді, вона кілька років уже обговорюється в експертних колах, але тільки зараз її взяли в роботу. І добре, що нарешті взяли, бо не використати цей шанс при нашому унікальному територіальному положенні було б нерозумно. Я кілька років поспіль їздив до словаків із перемовинами про те, аби запустити між Ужгородом і Кошице якусь електричку — аби було сполучення із закордоном, наприклад, інтерсіті. Тож, я кілька разів їздив туди, словаки приїжджали в Київ, ми спілкувалися про те, аби пустити цю електричку по колії, яка вже зараз є у використанні (нею їздять ешелони з Ужгорода до заводу за 16 км від Кошице). Але словаки пояснили, що у них буде збільшуватися вантажопотік, а отже, навантаження на цю лінію, і на ній уже треба робити ремонт колії — тому на пропозиції пустити по цій лінії щось на кшталт інтерсіті не погодилися. Словаки порекомендували все ж таки робити нову колію від Ужгорода до Чопа - Тобто, мається на увазі саме цей анонсований урядом проєкт будівництва євроколії шириною 1,435 метра? - Саме так. Робити нову колію від Ужгорода до Чопа і там буде вже виїзд як на Будапешт та Відень, так і на Кошице до Словаччини - колія за Чопом іде як в одну сторону, так і в іншу. Чому, скажімо так, я був почутий саме зараз? Тому що є в державі думка - зробити на Закарпатті транспортний хаб у межах будівництва Великого шовкового шляху, який Китай зараз прокладає на Європу — через Казахстан, а далі — або через Кощице, чого хочуть словаки, або через Чоп, чого хочемо ми. Таким чином держава буде заробляти. Траснпортування китайських товарів мусить іти через Україну в будь-якому випадку, логічно, якщо саме Україна матиме цей хаб - у Чопі чи в Ужгороді. Тому зараз знайшли кошти на проєктування цієї колії, це всього 5 млн гривень.

- Це проєктування має пройти протягом року, а скажіть: коли почнеться саме будівництво? - Саме будівництво колії, як ми розраховуємо, триватиме, у 2022-23 роках. Ми плануємо зробити також як пасажирські перевезення у напрямку до Будапешта, Відня та до Кошице в ЄС, так і вантажні. Мова тут іде і про заробіток, і про зменшення навантаження на автомобільні пункти пропуску на наших кордонах — де сьогодні черги тягнуться по п'ять годин. - Скажіть, а як цей проєкт корелює з тими електричками Мукачево-Будапешт та Мукачево-Кошице, які їздили до пандемії? Чи значить це, що втілення проєкту євроколії з Ужгорода передбачає скасування курсування оцих електричок Мукачево-Будапешт і Мукачево-Кошице? - Річ у тім, що це різні проєкти. У Мукачеві вузька колія існувала. Там мова йшла про те, аби дотягнути до станції цю колію на відстань у кількасот метрів та побудувати підхід з перону, тому там не передбачалося вкладення значних коштів. А в Ужгороді колію, яка також існувала, ще в 90-х розібрали, її зараз нема, і тут євроколію потрібно буде будувати. Але є ще нюанс. З Мукачева потяг їде до кордону, а там пасажирів чекала перевірка документів митниками та прикордонниками — на це витрачався час. А ми хочемо зробити поїздку пасажирських поїздів без цих перевірок, щоб не зупинятися: поки їде електричка, митники та прикордонники перевірятимуть документи. Попередні перемовини з представниками митного та прикордонного відомств уже пройшли, і вони також виступають за такий формат роботи. Крім того, як зазначалося, для зручності пасажирів та економії часу на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дасть змогу не зупиняти поїзди на державному кордоні. - Чи маєте інформацію про те, скільки передбачено коштів власне на будівництво цієї колії? - Добре запитання, але для того і є проєктування: ця сума буде визначена в проєкті більш точно. Наразі мова йде приблизно про 150-200 млн гривень. Ці гроші підуть на нові рейки, освітлення колії тощо. - Тобто на вокзалах в Ужгороді та Чопі не потрібно додатково розбудовувати колію? - Ні, наша колія ширша за європейську і ці рейки будуть встановлені між тими, що вже існують. - А як щодо вагонів? - Вагони для пасажирських поїздів, попередньо, готові надавати словаки, але в такому випадку від продажу квитків будуть заробляти також словаки. Тому нам треба подумати про свої вагони і про те, що вигідніше: пустити словацькі чи використовувати свої (тим більше, що в цьому році держава інвестувала у будівництво нових вагонів для Укрзалізниці). Буде чесно, на мою думку, якщо курсуватимуть одночасно два поїзди — одна електричка словацька, одна наша. Напрямок цей точно не буде пустувати, ковід же ж не вічний! А щодо вантажних перевезень, наразі декларується Європою і Китаєм, що це буде до двох ешелонів на день, і це теж добра завантаженість.