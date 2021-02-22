Швейцарська компанія проведе діагностику українських магістральних газопроводів

Компанія ROSEN Europe B.V., що входить до складу швейцарської ROSEN Group, проведе внутрішньотрубне діагностування магістральних газопроводів України.

Як передає Укрінформ, угоду з ROSEN Europe B.V. підписало ТОВ "Оператор ГТС України", повідомляє сайт ОГТСУ.

«Компанія ROSEN – один зі світових лідерів з надання послуг з діагностування газопроводів, і наше партнерство має на меті підвищення надійності та безпеки експлуатації української газотранспортної системи», – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Угода передбачає обстеження до кінця 2024 року понад 4,5 тис. кілометрів магістральних газопроводів діаметром 1400 мм. Загальна її вартість - 6,44 млн євро.

У компанії зазначили, що внутрішньотрубне діагностування з використанням інтелектуального поршня ROSEN дозволить провести діагностику стану металу і зварних з’єднань магістральних газопроводів. Востаннє внутрішньотрубне діагностування попередній оператор ГТС виконував у 2009 році.

Послуги надаватимуть у три етапи. Перший етап – це польові роботи, під час яких буде проведене очищення лінійної частини магістральних газопроводів внутрішньотрубними очисними поршнями та діагностування різними методами. На другому та третьому етапах після аналізу результатів діагностування будуть надані попередній та заключний звіти відповідно. Результати діагностування дозволять виявити приховані дефекти на газопроводах і, відповідно, визначити пріоритети ремонтних робіт.

Внутрішньотрубне діагностування передбачає запуск всередину газогону спеціального діагностичного обладнання високої роздільної здатності – діагностичного пристрою (поршня), який рухається в потоку транспортованого газу. Поршень має навігаційні модулі, які забезпечують визначення координат осі газопроводу та у комплексі з GPS-маркерами визначають просторове положення виявлених дефектів. Таким чином в електронному журналі фіксується інформація про місце дефектів газопроводу із зазначенням характеру аномалії – дефекти основних труб, зварних швів чи геометрії.

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Як повідомлялось, на балансі Оператора ГТС України перебувають понад 33 тис. кілометрів газопроводів. У 2021 році компанія запланувала витратити 7,77 млрд грн на їх обстеження, діагностику, ремонти та технічне обслуговування.