Велика приватизація у І півріччі може поповнити бюджет на понад 9 мільярдів - ФДМУ

За умови скасування заборони на проведення великої приватизації, у І півріччі 2021 року Фонд державного майна України може виставити на аукціони два або три об'єкти, продаж яких забезпечить надходження до бюджету понад 9 млрд гривень.

Про це в Укрінформі під час пресконференції стосовно "Публічного підписання меморандуму про співробітництво між Фондом держмайна України та Ukraineinvest" сказав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

"Якщо Верховна Рада зніме заборону на проведення аукціонів, ми в І півріччі можемо мати два або три аукціони, з надходженнями в бюджет більше 9 млрд гривень", - сказав Сенниченко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо розблокування великої приватизації. На початку коронакризи, Верховна Рада внесла зміни до Закону про приватизацію, заборонивши підготовку та проведення аукціонів великої приватизації.

У 2021 році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд гривень.