Укравтодор розпочав будівельний сезон-2021

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало будівельний сезон 2021 року, який стартував із Закарпаття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агенства у Фейсбуці.

"Стартуємо із Закарпаття, погодні умови в цьому регіоні дозволяють розпочати ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках поточного середнього ремонту буде відновлено ділянку автомобільної дороги М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з підходом до КПП «Косини», від с. Велика Добронь до с. Яноші довжиною 35,2 км.

Нині спецтехніка приступила до фрезування полотна та влаштування основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші, товщина шару 22 см. Після чого буде влаштовано вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону, товщиною 10 см та верхній шар покриття із ЩМА-20,5 см.

Проєктом передбачено ремонт 6 мостів. Тут відбудеться заміна залізобетонної монолітної плити, влаштування нових тротуарів, проведення гідроізоляції та встановлення нового огородження.

Одночасно роботи проводяться роботи на Батівському шляхопроводі, довжиною у 312 метрів.

Дорога М-25 має стратегічне значення, оскільки прокладений вздовж україно-угорського кордону. Він також включає у себе під'їзди до КПП «Косино» та КПП «Дзвінкове».

Як повідомляв Укрінформ, Укравтодор у 2021 році планує оновити мінімум 4500 км доріг державного значення.