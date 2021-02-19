Рада встановила пільгову нульову ставку ввізного мита на низку товарів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4410 «Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості», яким встановлено пільгову нульову ставку ввізного мита на товари легпрому, які не виробляються в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.

Ухваленим законопроєктом встановлюються пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД).

Крім цього, впроваджуються пільгові ставки ввізного мита в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати.

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Підготовлений Мінфіном законопроєкт уніфікує ставки ввізного мита на товари легкої промисловості для прискорення митного оформлення таких товарів та сприяння розвитку легкої промисловості.

Така уніфікація передбачає встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження (по 255 підкатегоріях) або підвищення (по 25 підкатегоріях) діючих ставок.

Важливо, що запропонована уніфікація не перевищує зв’язаних ставок у рамках зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ», – зазначає заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Законопроєктом пропонується встановити наступні пільгові ставки ввізного мита:

у розмірі 0 % на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД), а також, за пропозицією Мінекономіки, на штучні волокна товарних позицій 5505, 5506 та 5507;

у розмірі від 1 до 8 % на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати.

Також при підготовці проєкту закону Мінфіном враховано пропозиції Мінекономіки щодо необхідності збереження діючих пільгових ставок в розмірі 5% на тканини змішані бавовняні (код 5211), оскільки дані види тканин виробляються в Україні – для захисту вітчизняного виробника.

Окрім того, пропонується підвищити повні ставки ввізного мита до 10 % на товари легкої промисловості по тих товарних підкатегоріях, де такі ставки менші 10% (105 товарних підкатегорій).

У Міністерстві зазначають, що положення законопроєкту не поширюються на товари походженням з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю.