Боротьба з пожежами: в Україні обмежили випалювання трави

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3526 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій», яким обмежила випалювання сухої рослинності та її залишків.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів

Проєктом закону передбачається внесення змін до Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», «Про оренду землі».

У цих змінах забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах.

Пропонується також запровадити неповну заборону на знищення або випалювання сухої рослинності або її залишків. Такі роботи можуть проводитись у випадках, визначених профільним міністерством.

Крім цього до повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування додається забезпечення попередження та гасіння пожеж на територіях та об’єктах.

При цьому забезпечення пожежної безпеки може покладатися на власника (власників) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна або наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором найму (оренди), а також на керівника (керівників) суб’єкта господарювання.

Читайте також: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про сертифікацію Укренерго

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3755, яким пропонується посилити адмінвідповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів.