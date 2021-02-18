Рада зробила крок на підтримку малих та середніх фермерів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3205-2 «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», що передбачає підтримку малих та середніх фермерів за рахунок установи.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 295 народних депутатів.

Законопроєктом передбачається створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві, за рахунок коштів якого пропонується підтримувати малих та середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві, зокрема фермерів.

Розмір статутного капіталу Фонду буде визначено статутом. При цьому державна частка має становити щонайменше 51%, і її зменшення не допускається.

Фонд надаватиме часткові гарантії за кредитами малих і середніх фермерів.

Обсяг гарантій не може перевищувати 50 відсотків непогашеної суми основного боргу. Підтримка надається на весь строк дії кредитного договору, але не більш як на 10 років.

Порядок надання гарантій та максимальна сума гарантій Фонду перед однією фінансовою установою у нинішньому фінансовому році визначається положенням, затвердженим Радою організації.

На підтримку від Фонду, згідно з законопроєктом, можуть розраховувати малі та середні фермери, у власності яких перебуває не більше 500 гектарів землі.

Не мають права на підтримку юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, особи, які належать до терористичних організацій.

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Допомога не надаватиметься і офшорним компаніям або компаніям, власника яких неможливо встановити, підсанкційним фірмам та фізичним особам, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) інших юридичних осіб, що займаються сільськогосподарською діяльністю, фізичні особи-підприємці, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) юридичних осіб, що займаються сільськогосподарською діяльністю.