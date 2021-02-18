Вихід на ринки ЄС: в Уруського готові допомогти експортерам

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України готове сприяти зростанню вітчизняного експорту на ринки Європейського Союзу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час Міжнародної конференції для авторизованих експортерів.

"Наше Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості завжди буде сприймати завдання нарощувати експорт до Євросоюзу та підтримку вітчизняних виробників- експортерів як пріорітетну задачу економічного зростання України", - сказав Уруський.

За його словами, в Мінстратегпромі готові обговорювати з виробничими підприємствами проблемні питання вітчизняної промисловості, проводити аналіз причин та наслідків негативних явищ у сфері виробництва та реалізації промислової продукції і розробляти механізми подолання проблем.

"Нарощування поставок українських товарів до Євросоюзу, виробнича кооперація з європейськими виробниками, технічне переозброєння вітчизняних підприємств на основі інвестицій та сучасних європейських технологій - це реальний і перспективний шлях успішної реалізації угоди про асоціацію Україна - ЄС", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості ставить за мету затвердити п’ять основоположних документів, що дадуть змогу реформувати та вивести на якісно новий рівень галузі промисловості, якими опікується міністерство. Планується затвердити Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму на 2021-2025 роки, Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки і Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, а також затвердити й реалізувати Державне оборонне замовлення на 2021 рік.