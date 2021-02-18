АМКУ дозволив «Сільпо» придбати мережу «Фуршет»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Комітет під час розгляду заяви на концентрацію встановив, що сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках у відповідних територіальних межах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%, а отже, і граничних показників, встановлених Законом України "Про захист економічної конкуренції".
Також в АМКУ зазначили, що товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними, а учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників.
Під час розгляду справи АМКУ проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, де діяльність двох компаній перетинається. Йдеться про Вінницю, Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янське, Камʼянець-Подільський, Коростишів, Малин, Нетішин, Нікополь, Обухів, Полтаву, Прилуки, Смілу, Трускавець, Умань, Хмельницький, Черкаси, Ірпінь, Київ, Кривий Ріг та Кропивницький. При цьому обидві групи відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, де частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.
"Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл", - зазначають у комітеті.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл мережі супермаркетів NOVUS на придбання 100% частки в статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна" у компанії REWE INTERNATIONAL AG (Група REWE).