АМКУ дозволив «Сільпо» придбати мережу «Фуршет»

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" (група "Фоззі") на набуття контролю над активами мережі супермаркетів "Фуршет".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет під час розгляду заяви на концентрацію встановив, що сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках у відповідних територіальних межах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%, а отже, і граничних показників, встановлених Законом України "Про захист економічної конкуренції".

Також в АМКУ зазначили, що товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними, а учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників.

Під час розгляду справи АМКУ проаналізував діяльність учасників концентрації у межах міст, де діяльність двох компаній перетинається. Йдеться про Вінницю, Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янське, Камʼянець-Подільський, Коростишів, Малин, Нетішин, Нікополь, Обухів, Полтаву, Прилуки, Смілу, Трускавець, Умань, Хмельницький, Черкаси, Ірпінь, Київ, Кривий Ріг та Кропивницький. При цьому обидві групи відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, де частки були значними, а концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції.

"Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл", - зазначають у комітеті.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл мережі супермаркетів NOVUS на придбання 100% частки в статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна" у компанії REWE INTERNATIONAL AG (Група REWE).