АМКУ дозволив NOVUS придбати торговельну мережу BILLA

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії UAB CONSUL TRADE HOUSE (мережа супермаркетів NOVUS) придбати 100% частки у статутному капіталі ПІІ «Білла-Україна» у компанії REWE INTERNATIONAL AG (Група REWE).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ під час розгляду заяви на концентрацію встановив, що компанії проводять одночасну господарську діяльність лише на наступних ринках: роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (окремо) – в межах міст Києва, Борисполя та Ірпеня і надання в оренду (суборенду) комерційної нерухомості під торгівлю в місті Києві.

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В комітеті зазначають, що враховуючи, що сукупні частки учасників концентрації на задіяних ринках є незначними, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому надав відповідний дозвіл.