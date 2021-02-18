Венедіктова розповіла про кілька справ щодо Нафтогазу

Стосовно діяльності компанії НАК “Нафтогаз” і акту держаудиту щодо перевірки цієї компанії правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень.

Про це під час звіту у Верховній Раді заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, народний депутат Олексій Кучеренко задав питання Венедіктовій, яке стосувалося акту державного аудиту стосовно перевірки НАК “Нафтогаз”.

“Я дуже уважно ознайомився і хочу задати просте питання: які ще факти, окрім наведених у цьому акті, треба для того, щоб раз і назавжди вирішити питання зі... злочинною діяльністю керівництва НАК “Нафтогаз”. 75 млрд грн недоплачених у бюджет, 225 млрд грн порушень бюджетної дисципліни... маніпуляції з буферним газом, з резервуванням фінансових коштів на мільярди гривень. Пані генпрокурор, давайте наводити порядок у національній компанії НАК “Нафтогаз”, - сказав він.

У відповідь Венедіктова зазначила, що вона не може наводити порядки у різноманітних компаніях, а може займатися сферою кримінальної юстиції і координацією органів правопорядку.

“Стосовно компанії, яку ви зазначили, в тому числі і стосовно акту, про який ви говорили, у нас є кілька проваджень, слідство у нас триває, ці справи для нас не є якимось невідомими. Вони заслуховуються раз на два тижні. Тому, як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу генерального прокурора”, - уточнила вона.

Раніше, у жовтні минулого року, ЗМІ повідомляли, що Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.