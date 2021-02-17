Китай витіснив США як найбільшого торгового партнера Євросоюзу

Китай на сьогодні є найбільшим торговим партнером Євросоюзу, обігнавши США ще у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Торгівля між Китаєм і ЄС минулого року склала 709 млрд доларів в порівнянні з 671 млрд доларів імпорту та експорту з США.

Хоча економіка Китаю постраждала в першому кварталі 2020 року через пандемію коронавірусу, її відновлення в кінці року стимулювало попит на товари з ЄС.

Китай був єдиною великою світовою економікою, де у 2020 році спостерігалося зростання, що стимулювало попит на європейські автомобілі й предмети розкоші.

Своєю чергою експорт з Китаю до Європи також виграв від високого попиту на медичне обладнання і електроніку.

«У 2020 році Китай був основним партнером ЄС. Цей результат був обумовлений збільшенням імпорту (+ 5,6%) і експорту (+ 2,2%)», - йдеться в повідомленні Євростату, статистичного управління ЄС.

Згідно з даними Євростату, опублікованими в понеділок, 15 лютого, торговий дефіцит ЄС з Китаєм також зріс із 199 мільярдів доларів до 219 мільярдів доларів.

Фото: GETTY IMAGES