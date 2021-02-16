Новий рекорд: Bitcoin подолав позначку у $50 тисяч

Вартість Bitcoin вдень 16 лютого зросла до позначки 50 001 дол., що є новим рекордом для криптовалюти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Загалом вартість найбільшої криптовалюти з початку року зросла на 69%. Вартість всього крипторинку нині становить понад 1,5 трлн дол.

Зазначається, що стрімкий ріст собівартості Bitcoin спричинений шаленим попитом на криптовалюту. Так, минулого тижня Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla купить біткоїнів на суму у 1,5 млрд дол.

Сьогодні вранці вартість криптовалюти Bitcoin зросла до позначки 49 950 дол.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, вартість біткоїна 14 лютого вперше перевищила позначку в 49 тис. дол.