Імпорт послуг в Україну торік скоротився на чверть — Держстат

За 2020 рік порівняно із 2019 роком імпорт послуг в Україну скоротився на 25,0%, до 5,21 млрд дол., експорт – на 28,5%, до 11,17 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт послуг з України у 2020 році становив 11,17 млрд дол., що на 28,5% менше, ніж за 2019 рік. Імпорт послуг в Україну за минулий рік становив 5,21 млрд дол., на 25,0% менше проти 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі послугами за цей період було позитивним і становило 5,96 млрд дол. (за 2019 рік цей показник також був позитивним і становив 8,69 млрд дол.). Зовнішньоторговельні операції у січні-червні 2020 року проводились із партнерами із 220 країн світу.

Найбільше послуг за минулий рік Україна експортувала до Російської Федерації (на 2,62 млрд дол.; на 57,8% менше, ніж за 2019 рік), США (на 1,39 млрд дол.; на 7,8% більше) та Швейцарії (на 732,0 млн дол.; на 25,8% менше).

Більш за все у 2020 році Україна продала на зовнішніх ринках транспортних послуг (на 4,88 млрд дол.; на 46,4% менше, ніж за 2019 рік), послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (на 2,91 млрд дол.; на 13,0% більше), послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 1,35 млрд дол.; на 17,9% менше).

Найбільше послуг за 2020 рік Україна імпортувала з Великої Британії (на 467,5 млн дол.; на 23,5% менше, ніж за 2019 рік), США (на 454,3 млн дол.; на 9,5% менше) та Туреччини (на 426,0 млн дол.; на 24,9% менше).

Основними позиціями українського імпорту послуг за 2020 рік були: транспортні (на 1,01 млрд дол.; на 35,0% менше, ніж за 2019 рік), ділові (на 973,0 млн дол.; на 28,4% менше), державні та урядові (на 737,5 млн дол.; на 19,1% менше) послуги.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт послуг з України становив 15,24 млрд дол. (на 30,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 6,53 млрд дол. (на 3,5% більше).