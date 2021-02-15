Негативне сальдо зовнішньої торгівлі торік скоротилося у 14 разів – Мінекономіки

За 2020 рік негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами скоротилося у порівнянні з 2019 роком у 14,4 раза: з 3,69 млрд дол. до 255,5 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що експорт товарів з України скоротився за минулий рік на 1,7% і становив 49,2 млрд дол. Через набагато істотніше скорочення імпорту негативне сальдо в торгівлі скотилося з 10,7 млрд дол. до 4,8 млрд дол.

Експорт послуг за минулий рік скоротився на 28,5%, до 11,167 млрд дол., сальдо торгівлі послугами було позитивним і становило 5957,9 млрд дол.

З урахуванням методології Держстату щодо відмінусування у спільній статистиці по товарах і послугах вартості послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, загальне сальдо склало – 255,5 млн дол.

Також відзначається, що найбільше падіння експорту відбулося в березні-травні 2020 року, після чого обсяги експорту стабілізувалися, а від серпня спостерігалося їх постійне зростання.

«Зовнішньоторговельні операції проводилися з 234 країнами та юрисдикціями. Найбільш важливими показниками є феноменальне зростання експорту української продукції до В’єтнаму і Китаю – на 93% та 98%, відповідно», - прокоментував дані Держстату міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Наголошується, що вперше за декілька років зменшився експорт до ЄС – на 10,3%. При цьому саме з ЄС Україна має найбільше негативне сальдо в торгівлі – 4,8 млрд дол.