Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій

Національний банк України приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій, що дасть можливість підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що приєднання до Глобальної мережі фінансових інновацій дасть можливість українському центробанку підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору та сприятиме реалізації завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Членство в мережі надасть Національному банку такі переваги: залучення до обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу, експертна допомога у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик, вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтехринку.

"Національний банк активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтехекосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами. Її створення передбачає сталий розвиток інновацій, посилення конкуренції на фінансовому ринку, перехід до Cashless economy, а також підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу", - підкреслив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук.

У Нацбанку зазначають, що основною місією Глобальної мережі фінансових інновацій є сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами та покращення співробітництва у сфері фінтеху між регуляторами і бізнесом.