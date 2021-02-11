Незалежність НБУ визнана в міжнародних фінансових колах - радник Зеленського

Незалежність Національного банку України визнана в міжнародних фінансових колах.

Про це сказав радник Президента з питань економіки Олег Устенко в коментарі, переданому Укрінформу.

"Національний банк - абсолютно незалежна інституція. Це було чітко позначено Президентом Зеленським ще у липні 2020 року, під час представлення Кирила Шевченка колективу НБУ. Ніхто і ніколи не сміє заперечувати незалежність монетарної влади країни. А «істерика», яку влаштували деякі політики в Україні після відставки колишнього голови НБУ, була не чим іншим, як звичайною політичною грою", - наголосив Устенко.

Він зазначив, що чим менше політики втручаються у діяльність Національного банку, тим краще буде і для країни, і для людей, інтереси яких ці політики мають відстоювати. За його словами, це причина, через яку монетарна рада Нацбанку не має відчувати жодного тиску під час ухвалення своїх рішень.

"Ось чому вони не пішли на зниження облікової ставки з рекордно низьких 6% річних, за яке так ратували багато любителів швидкого стимулювання економічного зростання. Незалежність НБУ дозволила уберегти економіку і від експериментів, які так активно просувалися в життя під гаслом «Заллємо економіку дешевими грошима»", - сказав Устенко.

Він пояснив, що незалежність НБУ - абсолютно визнаний факт не лише всередині країни, а й у міжнародних фінансових колах, зокрема в МВФ, для якого незалежність регулятора - зона особливої ​​уваги. Тому згадка про незалежність НБУ в резолюції Європарламенту - це правильний і логічний меседж, який повністю корелює і з позицією Президента Зеленського, і з українським законодавством, і з інтересами українських платників податків.