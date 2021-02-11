Незалежність НБУ визнана в міжнародних фінансових колах - радник Зеленського

Незалежність НБУ визнана в міжнародних фінансових колах - радник Зеленського

Укрінформ
Незалежність Національного банку України визнана в міжнародних фінансових колах.

Про це сказав радник Президента з питань економіки Олег Устенко в коментарі, переданому Укрінформу.

"Національний банк - абсолютно незалежна інституція. Це було чітко позначено Президентом Зеленським ще у липні 2020 року, під час представлення Кирила Шевченка колективу НБУ. Ніхто і ніколи не сміє заперечувати незалежність монетарної влади країни. А «істерика», яку влаштували деякі політики в Україні після відставки колишнього голови НБУ, була не чим іншим, як звичайною політичною грою", - наголосив Устенко.

Він зазначив, що чим менше політики втручаються у діяльність Національного банку, тим краще буде і для країни, і для людей, інтереси яких ці політики мають відстоювати. За його словами, це причина, через яку монетарна рада Нацбанку не має відчувати жодного тиску під час ухвалення своїх рішень.

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"Ось чому вони не пішли на зниження облікової ставки з рекордно низьких 6% річних, за яке так ратували багато любителів швидкого стимулювання економічного зростання. Незалежність НБУ дозволила уберегти економіку і від експериментів, які так активно просувалися в життя під гаслом «Заллємо економіку дешевими грошима»", - сказав Устенко.

Він пояснив, що незалежність НБУ - абсолютно визнаний факт не лише всередині країни, а й у міжнародних фінансових колах, зокрема в МВФ, для якого незалежність регулятора - зона особливої ​​уваги. Тому згадка про незалежність НБУ в резолюції Європарламенту - це правильний і логічний меседж, який повністю корелює і з позицією Президента Зеленського, і з українським законодавством, і з інтересами українських платників податків.

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