Україна розраховує на початок перемовин про вільну торгівлю з Японією - посол

Україна розраховує на початок перемовин щодо угоди про вільну торгівлю та оновлення конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування.

Про це розповів посол України в Японії Сергій Корсунський під час виступу на форумі “Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для нас більш важливим аспектом, я вважаю, має стати економіка, яка створює підґрунтя для того, щоб була дуже серйозна зацікавленість у політичних лідерів Японії розвивати з Україною безпековий компонент також. У контексті економіки, я це питання обговорюю вже чотири місяці з усіма представниками японського уряду й парламенту, з якими зустрічаюся. Таких зустрічей вже було декілька десятків- це початок переговорів про угоду про вільну торгівлю, це оновлення конвенції про уникнення подвійного оподаткування”, - сказав він.

Посол нагадав, зокрема, що наразі діє конвенція щодо подвійного оподаткування, укладена ще за часів СРСР 1986 року, і зазначив, що вже є проєкт нової конвенції, який переданий японській стороні.

Дипломат розраховує, що консультації з цього приводу завершаться досить швидко.

Крім того, він зауважив, що з Японією варто проводити і перемовини щодо безвізового режиму та посилення співпраці в галузі безпеки.

“Вважаю, що ми маємо обов’язково говорити про безвізовий режим і про активізацію співробітництва в галузі безпеки, кібербезпеки, а також військово-технічне співробітництво”, - переконаний посол.

Читайте також: Японія представила космічну ракету нового покоління

Також Корсунський розповів про потенційну співпрацю між Україною та Японією у космічній галузі.

“Що стосується космосу, жодного співробітництва досі не було. Я зустрічався з головою Космічного агентства Японії, ми обговорили ці можливості співпраці. Я дуже добре знаю цю сферу і з мого попереднього наукового життя, і з роботи у США й у Туреччині, ми у контакті з КБ “Південне”. Сподіваюся, найближчим часом ми побачимо перші зрушення у цьому напрямку”, - поінформував він.

Водночас посол нагадав, що згідно з офіційною статистикою обсяг інвестицій в Японію становить 170 млн доларів США. Дипломат підкреслив, що Японія працює в Україні через представництва шести могутніх транснаціональних корпорацій, тому, зважаючи на специфіку роботи цих мультинаціональних компаній, реальний обсяг інвестицій більший.