Імпорт товарів в Україну скоротився на 11% — Держстат

За 2020 ріку у порівнянні з 2019 роком імпорт товарів скоротився на 11,0%, до 54,10 млрд дол., експорт – на 1,7%, до 49,21 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України за 2020 рік становив 49,21 млрд дол., що на 1,7% менше, ніж за 2019 рік. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 54,10 млрд дол., на 11,0% менше проти 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України було від’ємним і становило 4,88 млрд дол. (за 2019 рік цей показник також був від’ємним і становив 10,75 млрд дол.). Зовнішньоторговельні операції у 2020 році проводились із партнерами із 234 країни світу.

Найбільше товарів за минулий рік Україна експортувала до Китаю (на 7,11 млрд дол.; на 98,0% більше, ніж за 2019 рік), Польщі (на 3,27 млрд дол.; на 0,7% менше) та Росiйської Федерацiї (на 2,71 млрд дол.; на 16,6% менше).

Більш за все у 2020 році Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 9,42 млрд дол.; на 2,2% менше, ніж за 2019 рік), чорних металів (на 7,69 млрд дол.; на 12,0% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 5,76 млрд дол.; на 21,7% більше).

Найбільше товарів за 2020 рік Україна імпортувала з Китаю (на 8,31 млрд дол.; на 9,8% менше, ніж за 2019 рік), Німеччини (на 5,34 млрд дол.; на 10,8% менше) та Російської Федерації (на 4,54 млрд дол.; на 35,0% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за 2020 рік були: машини, обладнання та механізми (на 11,54 млрд дол.; на 13,3% менше, ніж за 2019 рік), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 7,75 млрд дол.; на 36,3% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 7,33 млрд дол.; на 2,0% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд дол. (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд дол. (на 6,3% більше).