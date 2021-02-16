Форум «Україна 30: Платіжка». День другий

У рамках триденного всеукраїнського форуму обговорюють комунальні тарифи та енергетичну незалежність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Всеукраїнського форуму «Україна 30», що проходить 15-17 лютого.

Як йдеться у розкладі, на 16 лютого заплановані обговорення субсидій та зеленої енергетики.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.