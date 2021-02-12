Україна збільшила статутний капітал Експортно-кредитного агентства до 2 мільярдів

Статутний капітал Експортно-кредитного агентства збільшено до 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олександр Романішин під час міжнародної конференції «Go Digital - 2021: прискорення & міграція. Гроші йдуть в Online», повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Україна має змінити орієнтир з експорту сировини на експорт продукції глибокої переробки з високими технологічним компонентами. Важливим інструментом підтримки та фінансування підприємств на цьому шляху є запуск та робота Експортно-кредитного агентства, статутний капітал якого збільшено до 2 млрд грн», - сказав Романішин.

За його словами, сьогодні в Україні, незважаючи на пандемію та економічні виклики, є великий запит на стартапи. Так, за ініціативи уряду було створено Український фонд стартапів, який був запущений для підтримки інноваційних проєктів та допомоги талановитим українським підприємцям створювати успішні компанії.

«Україна зацікавлена в розвитку технологічних компаній, які хочуть виходити на зовнішні ринки. Український фонд стартапів допомагає молодим динамічним компаніям робити перші пілотні проєкти, в тому числі у співпраці з банками», - додав заступник міністра.